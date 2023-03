Congo-Kinshasa: Tshisekedi sceglie come ministro della Difesa l'ex leader del Movimento per la liberazione del Congo Bemba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ha nominato l'ex leader del Movimento per la liberazione del Congo (Mlc) Jean-Pierre Bemba, come nuovo ministro della Difesa. Lo riferiscono i media locali. Già ex vicepresidente del Paese, Bemba è stato assolto in appello nel 2018 dalla Corte penale internazionale (Cpi), che lo aveva condannato in primo grado per non aver impedito all'Mlc, gruppo armato di cui è stato a lungo il leader di commettere crimini contro l'umanità. La sua nomina arriva mentre nell'est della Rdc fervono i combattimenti fra l'esercito congolese, sostenuto dagli alleati regionali, e i miliziani del Movimento 23 marzo (M23), gruppo filo-ruandese riformatosi nel 2019 che ha ripreso ad effettuare attacchi e che conduce da mesi un'offensiva in direzione di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu. Le violenze connesse alla risposta militare del governo federale e dalla schierata forza congiunta della Comunità regionale dell'Africa orientale (Eac) hanno provocato finora migliaia di sfollati ed aggravato la già difficile situazione umanitaria e della sicurezza locale. Tshisekedi ha anche nominato come vicepremier e ministro dell'Interno Peter Kazadi e come ministro dell'Economia il suo ex capo di gabinetto, Vital Kamerhe, politico noto per la sua opposizione al precedente governo e rilasciato in appello lo scorso anno dopo aver affrontato una condanna in primo grado per appropriazione indebita. Confermato invece al posto di vicepremier e ministro degli Esteri Christophe Lutundula. (segue) (Res)