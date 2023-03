Congo-Kinshasa: Tshisekedi sceglie come ministro della Difesa l'ex leader del Movimento per la liberazione del Congo Bemba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo grado, l’ex leader dell’Mlc Bemba era stato in particolare ritenuto penalmente responsabile per gli omicidi, gli stupri e i saccheggi commessi dalle sue milizie tra l'ottobre 2002 e il marzo 2003 nella Repubblica Centrafricana. La sentenza, emessa nel giugno 2016, era stata la prima a condannare un leader militare secondo il principio della "responsabilità di comando” e ad includere la violenza sessuale tra i crimini di guerra. Secondo il verdetto, Bemba non avrebbe adottato “tutte le misure necessarie" per prevenire il compimento di questi crimini, dal momento che avrebbe dovuto avere un "controllo effettivo" sui suoi uomini. La sentenza aveva inoltre rappresentato il culmine del caso iniziato nel 2007, quando la Corte aveva aperto un'inchiesta che, l'anno successivo, avrebbe portato all'arresto di Bemba, in esilio in Belgio. Nel 2009 un giudice della Corte aveva confermato le accuse contro il leader dell'Mlc e il pubblico ministero aveva chiesto per Bemba una pena detentiva di 25 anni. (Res)