Torino: all'ospedale Molinette ricostruito un occhio vedente, è il primo intervento al mondo

- All'ospedale Molinette di Torino è stato ricostruito un occhio vedente per un paziente cieco. Si tratta del primo intervento di questo tipo eseguito al mondo. I medici, guidati dai professori Michele Ribaldi (direttore della Clinica Oculistica universitaria Molinette) e Vincenzo Sarnicola (tra i maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale), sono partiti dai due occhi non vedenti riuscendo a fare un autotrapianto dell'intera superficie oculare prelevata dall'occhio sinistro (ormai irrecuperabile), ovvero tutta la cornea e la congiuntiva e un pezzo di sclera. "In estrema sintesi il paziente per problemi retinici aveva irrimediabilmente perso la funzionalità dell’occhio sinistro, mentre l’occhio destro aveva mantenuto una potenzialità di recupero che però si era rivelata vana con trapianti tradizionali – ha affermato Reibaldi –. Abbiamo deciso di coinvolgere il professor Sarnicola perché notissimo nel mondo per aver proposto e realizzato tecniche alternative ai trapianti perforanti tradizionali". (segue) (Rpi)