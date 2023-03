Torino: all'ospedale Molinette ricostruito un occhio vedente, è il primo intervento al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Sarnicola ha sottolineato che, "la vera novità consiste nell’aver allargato il trapianto corneale all’intera superficie oculare, ai tessuti congiuntivo-sclerali, che giocano un ruolo fondamentale nel permettere il successo del trapianto in condizioni particolari, come nel caso del nostro paziente. Allo stesso tempo, l’occhio sinistro è stato ricostruito con tessuti da donatore solo a scopo estetico". Sarnicola e Ribaldi hanno concluso dicendo che, "l'intervento è stato straordinario ed il paziente, oggi dopo due settimane ha ripreso a vedere e si muove autonomamente. Siamo molto emozionati e ci aspettiamo un successo duraturo nell’occhio destro, perché ricostruito con tessuti propri del paziente e quindi potenzialmente al riparo dai problemi di rigetto che hanno afflitto i precedenti trapianti". Dalle Molinette spiegano che, "nonostante l'eccezionalità dell'intervento, esso potrà essere replicabile in altri casi nelle stesse condizioni del primo paziente operato", hanno concluso. (Rpi)