Ucraina: vescovo Pavel rifiuta l’espulsione dei monaci dal monastero delle grotte di Kiev

- I monaci del monastero delle grotte di Kiev non intendono andarsene nonostante l’ordine del governo ucraino. Lo ha dichiarato il vescovo Pavel, abate del monastero, in un videomessaggio al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Oggi abbiamo ricevuto un ordine (del ministero della Cultura ucraino) di lasciare l’edificio 34. Ho risposto che non succederà perché non vi è alcuna indicazione del Consiglio dei ministri a proposito dell’interruzione dei contratti (sull'uso della proprietà), non vi è alcuna indicazione del presidente", ha detto il prelato. Pavel ha aggiunto che i monaci del monastero si rivolgono al presidente e al Parlamento esortandoli "a porre fine al male causato dal ministero della Cultura", perché questo conflitto "non porterà bene". (Kiu)