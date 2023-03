Città metropolitana Roma: delegato scuola, con ok bilancio svolta su politiche edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del bilancio di Città metropolitana di Roma, "ci mette nelle condizioni di dare una svolta significativa nelle politiche dell'edilizia scolastica. Oltre al successo di aver dato all'Ente, grazie soprattutto all'impegno del Sindaco Roberto Gualtieri, lo strumento per programmare ed investire, si rafforza la spinta per raggiungere risultati mai visti prima nei nostri istituti superiori". Lo dichiara in una nota Daniele Parrucci, consigliere delegato edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma. "Numeri importanti che saranno così suddivisi: 71 milioni per il 2023, 57 milioni per il prossimo anno e 51 milioni per il 2025", spiega Parrucci. In quest'anno e mezzo di amministrazione "abbiamo concluso gare per 130 milioni di euro (174 progetti) di Fondi Pnrr, oltre 111 interventi messi a gara per la bonifica totale dell'amianto nelle scuole superiori di Roma e provincia. In questo bilancio di previsione siamo riusciti a reperire con fondi regionali e nazionali, oltre 18 milioni che investiremo per risanare spazi aperti in prossimità al 'Buon Pastore' nella Valle dei Casali, costruire un Polo Culturale presso il Campus superiore di Guidonia Montecelio, oltre a significativi interventi per ottenere i certificati prevenzioni incendi, miglioramenti statici e sismici per numerosi istituti dei Comuni di Roma, Cave, Pomezia e Frascati". (segue) (Com)