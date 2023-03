Città metropolitana Roma: delegato scuola, con ok bilancio svolta su politiche edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realizzeremo anche, con ulteriore finanziamento di 1 milione e 200 mila euro di Pnrr, un impianto sportivo presso l'istituto "Parodi Delfino" di Colleferro - continua Daniele Parrucci, consigliere delegato edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma -. Inoltre questa sessione di bilancio vedrà importanti investimenti: oltre 4 milioni di euro per la messa in sicurezza e riapertura degli Istituto Mercuri di Marino e del Nautico "Marco Antonio Colonna" di Anzio, ulteriori 18 milioni e 700 mila euro per la costruzione di nuovi istituti superiori in zona Fiumicino, Selva candida (XIII e XIV Municipio di Roma) e via Renzini (IX municipio di Roma Capitale)". Investire sulla costruzione di nuovi edifici scolastici "permetterà finalmente di risolvere definitivamente gravi problemi di spazio e mancanza di soluzioni formative per i quadranti interessati - sottolinea Parrucci -. Mi preme sottolineare che la Città metropolitana di Roma, è uno dei pochi Enti in Italia, ad aver messo a bando al 31 dicembre dello scorso anno, tutti i progetti finanziati con i fondi Pnrr a disposizione dell'Edilizia scolastica e in queste settimane grazie all'interessamento diretto del Sindaco Gualtieri, abbiamo chiesto al Governo nuovi fondi da impiegare per la messa in sicurezza delle nostre scuole metropolitane, che da sole cubano economicamente l'intero ammontare dei bisogni di tutte le città metropolitane d'Italia", conclude. (Com)