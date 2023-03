Sardegna: GdF Cagliari contro gioco illegale, sanzioni per 180mila euro e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici videopoker illegali sono stati sequestrati dai finanzieri delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari impegnato in controlli effettuati in numerose attività commerciali che offrono al pubblico proposte di gioco del tipo videolottery, new slot e totem sull'intero territorio della provincia. Un'operazione che ha come obiettivo il contrasto del gioco e delle scommesse illegale. I titolari delle attività al cui interno erano installate le apparecchiature irregolari sono stati destinatari di diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 180mila euro. Per uno di loro è altresì scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di frode informatica, esercizio del gioco d’azzardo e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. (Rsc)