© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di re Carlo III in Francia prevista dal 26 al 29 marzo è stata rinviata. Lo ha reso noto l'Eliseo. In questi ultimi giorni si è molto discusso in merito alla cancellazione della visita dl sovrano britannico a causa delle violente proteste contro la riforma delle pensioni. (Frp)