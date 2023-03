Lavoro: Diociaiuti (Fisascat-Cisl Roma), servono risposte su appalto pulizie e reception Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo risposte su appalto per le foresterie dell'Università La Sapienza". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fisascat-Cisl Roma, Stefano Diociaiuti. "Torniamo a ribadire la nostra preoccupazione per l'assenza di risposte sul futuro di due foresterie dell'Università "La Sapienza" di Roma: l'appalto relativo al servizio di reception e pulizie scadrà il 31 marzo e a tutt'oggi non si ha notizia di alcun bando che garantisca i lavoratori". Diociaiuti auspica "di ricevere aggiornamenti in seguito alla riunione del Cda che si è tenuta il 21 marzo, ma non è stato così. Per parte nostra non ci arrendiamo e continuiamo a chiedere garanzie: è impensabile che i lavoratori e le loro famiglie siano lasciati nell'incertezza. Questa situazione non può cadere nel silenzio", conclude.(Com)