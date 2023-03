© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono 335 i martiri in una cava poco lontano dalle case. Non perché italiani ma perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti, insieme a tante donne e uomini liberi, uccisi per rappresaglia”. Lo scrive su Twitter Chiara Braga, deputata del Partito democratico e segretaria di presidenza della Camera dei deputati. “La notte più buia della violenza nazifascista. Mai più”, conclude Braga. (Rin)