Trasporti: Magri (Ancma), governo non faccia autogol su casco per eBike

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia è alla guida della proposta di legge per regolamentare e introdurre l'uso del casco per monopattini, monoruote e eBike, depositata il 22 marzo in Parlamento, tuttavia "speriamo che il governo non faccia autogol nei confronti di questa industria". Lo ha detto Paolo Magri, presidente di Ancma, durante la presentazione dei risultati 2022 per il mercato delle bici, in corso questa mattina a Milano. (Rem)