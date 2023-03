Serbia-Kosovo: Ue annuncia accordo su normalizzazione rapporti ma manca la firma dei leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Progressi nel dialogo ma nessun accordo firmato: è questo l’esito delle 12 ore di negoziato a Ocrida, in Macedonia del Nord, fra l’Unione europea, per cui erano presenti l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e l’inviato speciale per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, e i leader di Serbia e Kosovo, il presidente Aleksandar Vucic e il primo ministro Albin Kurti. Il mese scorso è stato svelato un piano europeo composto di 11 articoli volto a normalizzare le relazioni fra Belgrado e Pristina, e ora l’Ue insiste affinché le due parti siglino questo documento. “L'Unione europea accoglie con favore che le parti abbiano concordato oggi l'attuazione dell'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia”, ha dichiarato Borrell al termine dei colloqui. “Abbiamo un accordo. Il Kosovo e la Serbia hanno concordato l'allegato di attuazione dell'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni”, ha scritto Borrell su Twitter. “Le parti si sono pienamente impegnate a onorare tutti gli articoli dell'accordo e ad attuare i rispettivi impegni in modo opportuno e in buona fede”, ha aggiunto Borrell, secondo cui l’intesa sulla normalizzazione delle relazioni “dovrebbe diventare parte integrante e vincolante dei rispettivi percorsi europei”. Nella dichiarazione rilasciata al termine dei colloqui, l’Alto rappresentante ha detto di considerare “un risultato significativo il fatto che le parti abbiano concordato oggi l'allegato di attuazione dell'accordo, compreso quello sulla piena attuazione degli obblighi derivanti dai precedenti accordi raggiunti durante il dialogo”. “La pace, la riconciliazione e lo sviluppo economico sono prerequisiti fondamentali per l'accelerazione del progresso della regione dei Balcani occidentali verso l'Ue”, ha concluso Borrell. (segue) (Seb)