Serbia-Kosovo: Ue annuncia accordo su normalizzazione rapporti ma manca la firma dei leader (2)

- La parte sulla “piena attuazione degli obblighi derivanti dai precedenti accordi raggiunti durante il dialogo” è quella che certamente interessa di più alla Serbia, che chiede una rapida concretizzazione dell’Associazione delle municipalità serbe nel nord del Kosovo, uno dei risultati più importanti raggiunti da Belgrado nelle precedenti tappe del dialogo. Tuttavia resta l’insoddisfazione per la manca firmata da parte dei due leader, un punto rimarcato dallo stesso presidente serbo Aleksandar Vucic al termine dei negoziati. "Oggi avremmo dovuto concordare un piano attuativo e abbiamo raggiunto una sorta di accordo, ne sono soddisfatto, certo non sarà tutto, ma questi pochi punti che abbiamo concordato entreranno a far parte del quadro negoziale", ha detto Vucic. “Non ho firmato nulla”, ha ribadito il presidente serbo, secondo cui nei prossimi giorni illustrerà alle forze politiche del suo Paese ogni punto dell’accordo. "Da lunedì e martedì sarò pronto a ricevere i membri di tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea per le consultazioni, in modo da concordare se esporre la situazione anche in Parlamento, purché lo si faccia in modo serio e responsabile. Nei mesi a venire ci sarà un serio lavoro da fare. Credo che Pristina metterà in atto o quantomeno comincerà a farlo – e questo perché questo è previsto nell’accordo –, la formazione dell’Associazione delle municipalità serbe. Se lo faranno effettivamente o no non ne posso essere certo", ha detto Vucic. 2Ci aspetta un processo difficile, ma per me è importante che le nostre linee rosse siano note”, ha concluso il capo dello Stato serbo. (segue) (Seb)