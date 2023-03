Serbia-Kosovo: Ue annuncia accordo su normalizzazione rapporti ma manca la firma dei leader (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più dure le parole del primo ministro kosovaro Albin Kurti che, pur confermando l’intesa raggiunta a Ocrida, ha rimarcato che Vucic si sia rifiutato di firmare il documento. "Spetta all'Ue trovare il meccanismo per rendere legalmente e internazionalmente vincolante lo status di questo accordo", ha dichiarato Kurti dopo l'incontro. "Mi impegno con tutti e mi occuperò di tutti. C'è un paragrafo sulla tutela della minoranza serba in Kosovo e rispetteremo gli standard più elevati affinché non ci siano discriminazioni nel Paese", ha dichiarato il primo ministro. “Anche oggi e il 27 febbraio ero pronto a firmare, mentre la parte serba ha evitato di firmare l'accordo. Come leader, non fuggo dalle responsabilità", ha sottolineato il primo ministro Kurti. (Seb)