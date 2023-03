Serbia-Kosovo: Vucic, nessuno può imporci obblighi legali, per questo non ho firmato accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può imporre degli obblighi legali alla Serbia: Belgrado è pronta a lavorare a un accordo sul Kosovo ma non a oltrepassare alcune linee rosse. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in un discorso pubblico. "L'ho detto anche oggi, che nessuno può imporre un obbligo legale alla Serbia. Ecco perché non abbiamo firmato quello che l'Ue ha definito un accordo, né un allegato, ma la Serbia è pronta a lavorare sulla sua attuazione senza oltrepassare alcune linee rosse”, ha sottolineato Vucic, spiegando che la Serbia è uno Stato riconosciuto a livello internazionale e quindi non vuole siglare accordi legali internazionali con la cosiddetta “Repubblica del Kosovo”. Il presidente ha sottolineato che per la Serbia è molto più importante della conferenza dei donatori, che non si sa se e quando avrà luogo, creare un ambiente in cui i serbi in Kosovo saranno al sicuro, che preservi la sicurezza dello Stato e il rispetto della Costituzione della Serbia. "Non è sempre facile ottenere questo risultato, soprattutto perché le pressioni esterne sono sempre tali da indurti a rinunciare. Ho chiarito e inequivocabilmente che non lo faremo", ha detto Vucic. (Seb)