Speciale energia: Ue-Usa, colloquio telefonico Borrell-Blinken, focus su Kosovo, Etiopia e Consiglio energia

- L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue e vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo riferisce in una nota il Servizio per l'azione esterna dell'Ue. Borrell ha informato Blinken sugli ultimi sviluppi relativi al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia, ha delineato le sue aspettative per la riunione di Ohrid e ha sottolineato l'importanza dei progressi nel dialogo per le aspirazioni europee di entrambe le parti. Ha inoltre apprezzato il continuo e chiaro sostegno degli Stati Uniti agli sforzi dell'Ue, in particolare per l'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni e per il processo che precede la riunione ad alto livello che l'alto rappresentante sta convocando con il presidente Vučić e il primo ministro Kurti questo sabato. Entrambi hanno convenuto che questo è il momento giusto per compiere significativi passi avanti nell'interesse dell'integrazione europea del Kosovo e della Serbia. (Com)