Serbia: oltre 400 aziende al Business forum di Belgrado, per Tajani “l’Italia torna ad essere presente” (3)

- Vucic ha invitato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a effettuare una visita ufficiale nel suo Paese. “Spero di vederla presto qui a Belgrado”, ha dichiarato il capo dello Stato nell’intervento di apertura. Dal punto di vista economico, secondo Vucic la Serbia è “un sistema attraente per gli investitori” e l'economia italiana è tra i primi partner con 4,6 miliardi di euro di interscambio nel 2022. “Il numero è raddoppiato rispetto ad anni fa e aumenterà ancora”, ha detto il capo dello Stato menzionando un futuro avvio da parte di Stellantis della produzione di un modello di auto elettrica nello stabilimento di Kragujevac. “Le piccole e medie imprese qui da noi possono avere successo, il sistema fiscale è stabile, la moneta forte e abbiamo banche italiane come Intesa e Unicredit”, ha osservato il capo dello Stato serbo aggiungendo che il 63 per cento degli investimenti diretti esteri nell’area dei Balcani occidentali “sarebbe impossibile senza le imprese italiane”. “Spero che molti dei nostri decidano di investire in Italia”, ha detto Vucic. Il capo dello Stato serbo ha poi risposto alle domande dei giornalisti sui dossier relativi all’Ucraina e al Kosovo. La Serbia “vorrebbe che la guerra in Ucraina finisse subito”, ha detto Vucic, aggiungendo che “l’importante è la pace”. Riguardo al Kosovo, per Vucic un accordo con Pristina sarà legalmente vincolante per la Serbia “quando ci sarà una firma o un timbro su qualcosa”. Sull’intesa raggiunta ad Ocrida con le autorità kosovare, Vucic ha ribadito che Belgrado "non ha cambiato posizione di un millimetro e non fa ricorso a trucchi", e che le “linee rosse sono note”, come quella di un’eventuale ammissione all’Onu del Kosovo o un suo riconoscimento come Stato. (Seb)