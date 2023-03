Montenegro: Abazovic con inviato Usa Escobar, soddisfazione per elezioni presidenziali senza tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro, Dritan Abazovic, ha incontrato a Washington l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. Come riportato dall'ufficio del premier, i due hanno espresso la loro soddisfazione per lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel Paese balcanico "secondo gli standard democratici, senza le tensioni che hanno caratterizzato i precedenti cicli elettorali". Durante l'incontro è stato evidenziato che il Montenegro, con il suo ruolo proattivo, contribuisce in modo costruttivo alla stabilizzazione delle condizioni regionali e alla conservazione della prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali e in questo senso il premier montenegrino ha accolto con favore gli sforzi degli Stati Uniti e dell'Unione europea al fine di concludere un accordo permanente e sostenibile tra Belgrado e Pristina. Il premier di Podgorica ha infine informato i rappresentanti dell'amministrazione Usa presso il Dipartimento di Stato sulle ultime azioni delle istituzioni montenegrine nella lotta alla criminalità. (Seb)