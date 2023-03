Kosovo-Serbia: vice capo missione tedesca, senza Lista serba impossibile formazione Associazione comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo non è possibile se Belgrado non presenta le liste dei propri candidati alle elezioni che Pristina prevede di tenere in quattro comuni nel nord del Kosovo. Lo ha affermato il vice capo della missione dell'ambasciata tedesca a Belgrado, Carsten Meyer-Wiefhausen, "È una questione del tutto pratica. Se non hai funzionari e sindaci, non puoi creare un'associazione di comuni. Senza persone all'interno non hai istituzioni", ha detto Meyer-Wiefhausen, ripreso dalla stampa locale. Il termine fissato dalla Commissione elettorale centrale del Kosovo per le candidature alle elezioni straordinarie che Pristina prevede di tenere a fine aprile in quattro comuni del nord del Kosovo è stato più volte prorogato ed è scaduto ieri. Finora, secondo i dati della Commissione, oltre ai maggiori partiti che riuniscono gli albanesi, si è candidato solo il Partito dei serbi del Kosovo di Leposavic. La Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) ha infatti confermato anche ieri che non vi parteciperà fino a quando non sarà prima costituita l'Associazione dei comuni serbi e tutte le unità speciali del Kosovo non saranno ritirate da quella zona. (segue) (Seb)