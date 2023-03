Kosovo-Serbia: Borrell, accordo non può essere discusso, deve essere attuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Ocrida fra Kosovo e Serbia non può essere messo in discussione, ma deve essere attuato. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Permettetemi di dire che ogni tentativo di mettere in discussione l'accordo è inutile. L'accordo è stato concordato, deve essere attuato e non c'è spazio per cambiamenti. È un insieme che deve essere attuato in tutte le sue parti in modo olistico", ha detto. "Noi seguiremo da vicino chi lo sta attuando o chi non lo sta facendo. E consiglierei loro di non puntare il dito su nessuno, ma di fare il proprio lavoro", ha aggiunto. (Beb)