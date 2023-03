Georgia: premier Gharibashvili, Saakashvili voleva fare una rivoluzione ma ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo del ritorno in Georgia dell’ex capo di Stato Mikheil Saakashvili era quello di organizzare una rivoluzione, ma il suo piano è fallito. Lo ha detto in Parlamento a Tbilisi il premier georgiano, Irakli Gharibashvili, come riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”. “Saakashvili è entrato illegalmente e si è intrufolato”, ha detto il capo del governo georgiano, spiegando che l’ex presidente voleva “uno spargimento di sangue e un violento rovesciamento del governo". “L’obiettivo era quello di preparare il terreno per l’inizio di una guerra in Georgia, ma i nostri nemici interni ed esterni hanno perso”, ha aggiunto Gharibashvili. Saakashvili è stato presidente del Paese per due mandati, dal 2004 al 2007 e dal 2008 al 2013. Nel 2018 l'ex capo di Stato georgiano è stato condannato in contumacia a sei anni di carcere con l'accusa di abuso di potere. Saakashvili ha vissuto in esilio per otto anni, fino al 2021, quando è tornato in Georgia per fare campagna elettorale per il suo partito, Movimento nazionale unito, ed è stato arrestato. (Rum)