Ambiente: Diaco (M5s), soddisfazione per deposito referendum contro caccia

- Il Movimento 5 stelle si conferma l'unica forza politica che è veramente contro la caccia. Per questo esprimiamo grande soddisfazione per il fatto di aver contribuito al deposito in Cassazione del quesito referendario, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, grazie all'impegno personale della vicepresidente del gruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino. Così in una nota il consigliere capitolino M5s, Daniele Diaco. "Lanciamo quindi l'avviso a tutta la cittadinanza: a partire dal 29 aprile prossimo partirà la raccolta firme, il cui obiettivo è arrivare a circa 70mila sottoscrizioni. Condividiamo il nostro pieno sostegno a questa preziosa iniziativa assieme alle associazioni animaliste coinvolte, come il Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (Cadapa) e la Lega Anti Vivisezione (Lav). Siamo e saremo sempre in prima linea contro l'uccisione di qualsiasi essere vivente: occorre educare le nuove generazioni alla non violenza, al rispetto della biodiversità, degli ecosistemi e dell'ambiente che ci circonda. Gridiamo forte stop alla caccia, smettiamola una volta per tutte con questa barbarie", conclude Diaco.(Com)