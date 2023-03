Libia: ambasciatore a Sofia discute di accordi bilaterali e riapertura ambasciata a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore libico presso la Repubblica di Bulgaria, Abu Bakr Saeed, ha discusso con il ministro degli Esteri bulgaro, Nikolay Milkov, dell'attivazione di accordi bilaterali tra i due Paesi e della riapertura dell’ambasciata bulgara a Tripoli. Lo ha riferito l'ambasciata libica in Bulgaria sulla sua pagina Facebook ufficiale, spiegando che durante l'incontro, il ministro degli Esteri bulgaro ha espresso la sua soddisfazione per i risultati di questo incontro, nel quale è stato concordato di portare avanti gli incontri e di iniziare a preparare un programma di lavoro congiunto per promuovere le relazioni bilaterali e gli interessi comuni tra i due Paesi amici. (segue) (Lit)