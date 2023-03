Ue: Kallas, rimuovere colli di bottiglia amministrativi, la digitalizzazione può aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla competitività europea c’è stata una discussione molto interessante e l’Estonia propone uno sviluppo dell’utilizzo dell’intelligence artificiale. Lo ha detto la premier estone, Kaja Kallas, al suo arrivo all'Euro Summit di Bruxelles. “Ho parlato di questo e spiegato cosa stiamo facendo in Estonia e sono stata lieta di vedere che la Commissione europea ha espresso interesse sul tema. Dobbiamo rimuovere i colli di bottiglia a livello amministrativo e la digitalizzazione può aiutare”, ha dichiarato. Gli strumenti digitali “sono già presenti e dobbiamo utilizzarli, questo è uno degli ostacoli dell’economia europea”. “Oggi parleremo di inflazione, per capire dove stiamo andando e quali sono le misure attese in futuro e le misure che verranno adottate”, ha aggiunto la premier estone. (Beb)