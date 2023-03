© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo discutere dell’Unione bancaria, in particolare su un comune sistema di sicurezza per i correntisti. Lo ha detto la premier estone Kaja Kallas in un punto stampa a Bruxelles prima dell’Euro summit. “Penso che il nostro sistema bancario sia assolutamente resistente”, ha detto Kallas. (Beb)