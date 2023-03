Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto anni brutali di conflitto hanno devastato la vita di milioni di bambini in Yemen e ne hanno lasciati 11 milioni che necessitano di una o più forme di assistenza umanitaria. Lo ha dichiarato oggi il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in un comunicato, avvertendo che, senza un'azione urgente, in milioni potrebbero correre maggiori rischi di malnutrizione. La crisi umanitaria in Yemen deriva da una convergenza devastante di diversi fattori: otto anni di conflitto feroce, economia al collasso e un sistema di sostegno sociale paralizzato che colpisce i servizi essenziali. Il conflitto ha anche aggravato la crisi di malnutrizione in corso in Yemen. 2,2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, compresi oltre 540.000 bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave – una condizione che mette in pericolo la vita se non curata urgentemente. (segue) (Com)