Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria (2)

- Tra marzo 2015 e novembre 2022, le Nazioni Unite hanno verificato che oltre 11.000 bambini sono stati uccisi o seriamente feriti. Oltre 4.000 bambini sono stati reclutati e utilizzati dalle parti in conflitto e ci sono stati oltre 900 attacchi e uso militare di strutture scolastiche e sanitarie, che ostacolano la realizzazione dei diritti fondamentali dei bambini a un accesso sicuro e adeguato alla salute e all'istruzione. Poiché questi sono solo i numeri accertati, è probabile che il bilancio reale sia molto più alto. "La vita di milioni di bambini vulnerabili nello Yemen rimane a rischio a causa delle conseguenze quasi inimmaginabili e insopportabili di una guerra schiacciante e senza fine", ha dichiarato Peter Hawkins, Rappresentante dell'Unicef in Yemen. "L'Unicef è stato presente, fornendo il supporto disperatamente necessario durante gli ultimi 8 anni, e anche prima, ma possiamo fornire solo tanto sostegno ai bambini e alle famiglie colpite senza una pace duratura". (segue) (Com)