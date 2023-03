Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di anni di conflitto, miseria e dolore, otto milioni di persone hanno bisogno di servizi per la salute mentale e psicosociale in Yemen. Con le molteplici minacce e gli sfollamenti, i bambini e le persone che se ne prendono cura sono minacciati e spesso ricorrono a meccanismi negativi di ripresa come il matrimonio precoce, il lavoro minorile e, in molti casi, il reclutamento nei combattimenti. Analogamente, la situazione per i bambini sfollati interni continua a rappresentare una grande preoccupazione. Oltre 2,3 milioni di bambini vivono ancora in campi per sfollati dove il loro accesso a servizi di base sanitari, nutrizionali, per l'istruzione, la protezione, idrici e igienici rimane inadeguato. Dopo otto anni, molti bambini e famiglie si sentono bloccati in un ciclo perpetuo di disperazione", ha proseguito Hawkins. "Visitando di recente una famiglia sfollata dalle proprie case da oltre sette anni, ci si rende conto che per troppe famiglie, oltre ai volti dei bambini, poco è cambiato della loro situazione. I bambini sono cresciuti conoscendo solo il conflitto, e fornire a questi bambini un po' di spazio per la speranza di un futuro di pace è assolutamente fondamentale". (segue) (Com)