Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef richiede urgentemente 484 milioni di dollari per proseguire la risposta umanitaria salvavita per i bambini in Yemen nel 2023. Se non riceverà fondi, l'Unicef potrebbe essere costretto a ridurre l'assistenza di vitale importanza per i bambini vulnerabili. "I bambini dello Yemen dovrebbero poter guardare al futuro con speranza, non paura. Chiediamo a tutte le parti di aiutarci a realizzare questa speranza, impegnandosi a favore del popolo yemenita e tirando fuori dal baratro un Paese e una popolazione stremati", ha concluso Hawkins. La mancanza di fondi che l'Unicef sta affrontando dal 2022 e all'inizio del 2023 sta mettendo a rischio la risposta umanitaria necessaria per i bambini in Yemen, compreso l'accesso ai servizi per la salute, la nutrizione, l'istruzione, idrici e igienici. Senza il supporto dell'Unicef, il potenziale di questi bambini di sopravvivere e svilupparsi nella complessa crisi umanitaria è significativamente ridotto. (segue) (Com)