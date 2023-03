Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sfide, nel 2022 l'Unicef ha supportato la cura della malnutrizione acuta grave per oltre 375.000 bambini in 4.584 strutture sanitarie primarie e 34 centri per l'alimentazione terapeutica; fornito trasferimenti di denaro di emergenza a circa 1,5 milioni di famiglie ogni 3 mesi – a beneficio di circa 9 milioni di persone; garantito l'accesso all'acqua potabile sicura e duratura a 6,2 milioni di persone attraverso un'ampia gamma di attività, tra cui il trasporto di acqua, l'installazione di punti di distribuzione dell'acqua e l'espansione dei sistemi di approvvigionamento idrico nei campi degli sfollati interni. L'Unicef fornisce anche carburante per sostenere la produzione e la distribuzione di acqua potabile a 36 aziende locali per l'acqua e i servizi igienici in 15 governatorati. (segue) (Com)