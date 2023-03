Yemen: Unicef, oltre 11 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef ha garantito vaccinazioni contro morbillo e polio ad almeno 2,1 milioni di bambini che hanno accesso scarso o nullo alle cure sanitarie primarie; raggiunto oltre 478.000 bambini e persone che se ne prendono cura in aree colpite dal conflitto con supporto psicosociale e oltre 5,2 milioni di bambini e membri di comunità con istruzioni salvavita sui rischi delle mine; raggiunto oltre 2,7 milioni di persone che vivono in aree rurali remote con accesso ai servizi dei centri sanitari pubblici; supportato servizi per la salute di madri neonati e bambini in 24 ospedali fornendo assistenza operativa, aiuti e attrezzature. Inoltre, grazie al supporto di 4.500 centri fissi del Programma terapeutico ambulatoriale (Otp) e a 288 team mobili, sono stati potenziati i servizi di trattamento e prevenzione della malnutrizione. Oltre 538.800 bambini hanno ricevuto materiale didattico individuale e più di 856.600 bambini hanno accesso all'istruzione formale e non formale, compreso l'apprendimento precoce. (Com)