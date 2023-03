Roma: partecipa a corso polizia e smaschera truffa finto nipote, 84enne fa arrestare due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimi arresti della Polizia di Stato nell'ambito delle truffe ai danni delle persone anziane. La Questura di Roma, anche sulla base di un sistema di georeferenziazione dei reati, ha intensificato i controlli, anche in borghese, in quelle zone maggiormente colpite da questo fenomeno. Ma non solo attività investigative, questa volta ad essere fondamentali sono stati i consigli dati alle anziane vittime durante uno dei corsi antitruffa tenuto dai poliziotti. I poliziotti del IV Distretto San Basilio hanno arrestato, colti in flagranza di reato, due fratelli di 19 e 37 anni di origine partenopea che hanno messo in atto una truffa nei confronti di due anziani coniugi rispettivamente di 84 e 72 anni. I due uomini hanno contattato telefonicamente l'84enne, inducendo nell'anziano il convincimento che il nipote fosse "nei guai" per una multa e che necessitasse di un'ingente somma di denaro in contanti. (segue) (Rer)