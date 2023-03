Roma: partecipa a corso polizia e smaschera truffa finto nipote, 84enne fa arrestare due uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anziano, intimorito dalle paventate sorti del nipote, ma memore delle informazioni fornitegli dagli agenti durante uno degli incontri dedicati alla sensibilizzazione contro le truffe ai danni degli anziani svolto dal IV Distretto San Basilio, a cui lo stesso aveva partecipato, ha subito contattato il poliziotto che aveva conosciuto durante la campagna, chiedendogli aiuto. Gli agenti si sono immediatamente portati nell'abitazione del richiedente e sul posto hanno colto il 19enne mentre faceva ingresso all'interno dell'abitazione per recuperare i monili e i contanti preparati dalla vittima. I poliziotti hanno inoltre rintracciato e fermato il fratello complice che attendeva in auto, nei pressi dello stabile. L'anziano signore, conscio dello scampato pericolo corso, ha ringraziato i poliziotti. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. Gli investigatori del commissariato Trastevere, invece, hanno arrestato un 19enne gravemente indiziato, in concorso con un minorenne, di aver truffato un'anziana signora con la tecnica del falso nipote. Determinante l'intuizione degli agenti che, nel traffico della capitale, nelle vicinanze della Bocca della Verità, hanno intercettato un'auto sospetta. (segue) (Rer)