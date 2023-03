Roma: partecipa a corso polizia e smaschera truffa finto nipote, 84enne fa arrestare due uomini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il conducente e il passeggero dell'utilitaria, risultata poi a noleggio, hanno capito che stavano per essere fermati, hanno gettato dal finestrino un sacchetto di gioielli e nascosto dei contanti sotto i sedili; manovre risultate inutili: gli agenti hanno recuperato i preziosi e trovato i soldi. Dopo una breve indagine gli stessi poliziotti hanno capito che i due fermati avevano agito in un appartamento del portuense. La vittima, una donna ultraottantenne, dopo la classica telefonata di richiesta di aiuto da parte di un fantomatico nipote, aveva consegnato i soldi ed i gioielli appena recuperati dagli agenti della Questura di Roma. Dopo gli atti di rito i presunti autori sono stati indagati perché gravemente indiziati del reato di truffa aggravata. Per il 19enne è scattata la misura pre-cautelare dell'arresto in flagranza di reato convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta della Procura. La posizione del minore è stata invece immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. (Rer)