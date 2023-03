Francia: ministro Interno, violenza polizia a manifestazioni causata dalla "fatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze da parte delle forze dell'ordine durante le manifestazioni contro la riforma delle pensioni in Francia sono dovute alla "fatica" degli agenti che possono commettere "atti non conformi alla deontologia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin all'emittente televisiva "Cnews". Darmanin ha assicurato che gli agenti responsabili di simili episodi saranno sanzionati. In totale sono 11 le inchieste interne avviate dall'Ispettorato della polizia per casi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Darmanin ha poi spiegato che sono 441 gli agenti rimasti feriti ieri negli scontri avvenuti a margine delle manifestazioni. (Frp)