Open Arms: Salvini a Palermo per udienza processo

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini si trova nell'aula bunker dell'Ucciardione, a Palermo, per l'udienza del processo Open Arms. E' imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, da ministro dell'Interno, lo sbarco a Lampedusa dei migranti salvati che si trovavano nell'imbarcazione della ong spagnola. "Qui Palermo, nell’aula bunker intitolata a Falcone e Borsellino, in attesa che inizi l’udienza per il processo Open Arms. Da stamattina mi sto occupando di alcuni dossier come emergenza siccità, decreto ponte, Codice dei contratti, nuovo Codice della strada, sblocco di cantieri in tutta Italia", scrive su Instagram Salvini.(Rin)