Serbia: ministro Esteri biasima incontro ambasciatore Usa con procuratrici destituite per "caso Eps"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha dichiarato che l'incontro di ieri tra l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, e le due procuratrici che si sono occupate del "caso Eps", "rappresenta un'ingerenza aperta e grave negli affari interni dello stato sovrano della Serbia". "So che le grandi potenze sembrano essere in grado di fare qualsiasi cosa, ma questa procedura è in diretta opposizione al desiderio di sviluppare buone relazioni bilaterali. La Serbia è sempre aperta e pronta al dialogo, ma tutti i rappresentanti stranieri devono rispettare i principi fondamentali della Convenzione di Vienna secondo cui non hanno il diritto di interferire negli affari interni dei Paesi in cui sono accreditati", ha scritto Dacic in una nota, ripresa dalla stampa locale. Ieri l'ambasciatore Usa Hill ha incontrato le due procuratrici che si sono occupate del "caso Eps" (Ente statale dell'energia della Serbia) e con le loro indagini hanno portato agli arresti di sei persone sospettate di truffa ai danni dello stesso ente. (segue) (Seb)