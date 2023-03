Serbia: ministro Esteri biasima incontro ambasciatore Usa con procuratrici destituite per "caso Eps" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo gli arresti le due avvocate Bojana Savovic e Jasmina Paunovic sono state spostate di ruolo e degradate dopo aver seguito l'inchiesta per frode da più di anno. Nell'account Twitter l'ambasciata Usa ha scritto che "un sistema giudiziario indipendente e la lotta alla corruzione sono fondamentali per il progresso della Serbia, e in particolare per l'adesione all'Unione Europea". "Gli Stati Uniti sostengono pienamente la Serbia in questo sforzo e apprezzano la collaborazione di professionisti che ne sono consapevoli, come Bojana Savovic e Jasmina Paunovic", afferma l'annuncio, insieme a una foto dell'ambasciatore Hill con le due donne. (Seb)