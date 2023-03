Ue: Donohoe, importante procedere a piena ratifica del Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante procedere alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, alla seconda giornata del Consiglio europeo di Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dell'Euro Summit. "Sottolineerò ancora una volta la necessità di un progresso costante per quanto riguarda l'unione bancaria. La scorsa estate l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo su ulteriori passi avanti e sull'unione bancaria. Ora è il momento di attuare tali accordi", ha detto. "Mi aspetto e attendo che la Commissione presenti presto una proposta che cerchi di attuare gli accordi presi su come rafforzare i sistemi di garanzia positiva a fronte di qualsiasi cambiamento che potrebbe verificarsi. Quando le proposte della Commissione saranno presentate, dovremo agire di conseguenza e giungere a un accordo finale nei prossimi tempi, ma è altrettanto importante continuare ad attuare gli accordi in vigore da tempo, ed è per questo che è così importante procedere con la piena ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità per garantire che il Fondo unico di risoluzione abbia il tipo di sostegno che l'Unione europea ha già concordato di avere", ha aggiunto Donohoe. (segue) (Beb)