- Alcuni dei 40 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Marder che la Germania si è impegnata a fornire all'Ucraina sono stati avvistati in Polonia. Immagini che circolano su Twitter mostrano i veicoli su un convoglio ferrorivario in territorio polacco, diretto nel Paese impegnato a respingere l'invasione russa. (Geb)