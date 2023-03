© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati registrati 508 nuovi positivi e due decessi. Nel territorio regionale attualmente ci sono 17.935 (+132) persone positive. Per quanto riguarda i reparti ospedalieri, restano stabili a 812 i ricoveri in area non critica, mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 24 (-2). (Rev)