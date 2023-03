Terzo polo: Calenda, lavoriamo già come partito unico, mi presenterò come segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 giugno le due assemblee di Azione e Italia viva “delibereranno la fusione ma di fatto lavoriamo già come un partito unico. Io mi presenterò come segretario”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “Mattino Cinque”, su Canale 5. “Ci sarà un meccanismo di primarie tra gli iscritti. Quello che ha senso in un partito non è far votare gli iscritti a un altro partito come fa il Pd – ha sottolineato Calenda – perché se sei iscritto ad Azione-Italia viva, o al nuovo partito, tu lo vuoi scegliere" il segretario "non vuoi che lo scelgano i non iscritti come nel caso del Pd, dove gli iscritti hanno votato Bonaccini e i non iscritti hanno ribaltato il risultato”. “Se io fossi un iscritto del Pd – ha aggiunto – sarei arrabbiato”. (Rin)