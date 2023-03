Energia: Calenda, su nucleare più vicino alla destra che al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare sono più vicino alla destra che al Partito democratico di Elly Schlein. Lo ha detto il presidente di Azione, Carlo Calenda, a “Mattino Cinque”, su Canale 5. “La nostra mozione presentata l’altro giorno, che diceva con chiarezza che si deve andare verso il nucleare, è stata votata dalla destra”, ha spiegato. “Ma io non faccio politica così. Il mio obiettivo è migliorare la vita delle persone. Non è perché è della destra o della sinistra che un provvedimento lo voto o non lo voto”, ha aggiunto Calenda. “Votiamo un provvedimento sulla base dell’interessa nazionale”, ha concluso. (Rin)