Fosse Ardeatine: Zingaretti (Pd), nostro dovere tenere in vita memoria vittime

20 luglio 2021

- Sono stati "335 i morti tra prigionieri politici, dissidenti, ebrei, uccisi per rappresaglia alle Fosse Ardeatine dall'odio nazista. Uno dei momenti più tragici dell'occupazione di Roma e del nostro Paese”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti. “È nostro dovere tenere viva la memoria delle vittime e dei luoghi del loro martirio”, sottolinea Zingaretti. “Perché – aggiunge il deputato dem – come disse Piero Calamandrei ai giovani di Milano: 'Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione'”, conclude Zingaretti. (Rin)