Imprese: Abruzzo al terz'ultimo posto nella classifica dell'export (2)

- Tornando alla crisi dell'automotive, su cui incidono diversi fattori negativi: sfida connessa all'elettrificazione dei veicoli; concorrenza dei Paesi con una manodopera pi economica, ancorché meno qualificata; temporanea carenza di prodotti e materie prime da impiegare nella produzione; ruolo degli stabilimenti abruzzesi nello scenario delle grandi holding internazionali. Ingredienti che messi insieme hanno fatto registrare un decremento di 868 milioni di euro, con la perdita in un anno del 21,7 per cento. Tra i prodotti diversi dai mezzi di trasporti, gli incrementi più significativi si sono registrati negli articoli farmaceutici (+237), nei prodotti chimici (+172), nella gomma e nella plastica (+140), nei prodotti in metallo (+131), nell'alimentare (+117), nel tessile e nell'abbigliamento (+116). E proprio grazie alle performance di questi settori si deve il fatto che l'Abruzzo, nonostante tutto, abbia confermato il segno "+", seppure di modesta entità sul 2021. Uno sguardo, infine, al comparto alimentare. A brillare, in questo caso, è soprattutto il settore della pasta: capace del 44 per cento di incremento, che vale il sesto posto tra le regioni. Meno significativi, al contrario, i dati su olio (cresce del 24 per cento a fronte del 28,9 per cento italiano, conseguendo l'11esimo posto); vino (aumento del 7,1 per cento a fronte del 9,8 per cento italiano, con il quintultimo posto della graduatoria nazionale). Mentre frutta e ortaggi flettono del 18,8 per cento, in controtendenza alla crescita italiana del 18,4 per cento ponendo l'Abruzzo al penultimo posto. (Gru)