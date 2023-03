Slovacchia: sondaggio, partito di opposizione Smer in testa con il 19,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito slovacco Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) è in testa a un sondaggio con il 19,5 per cento, seguito da Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) con il 14,5 per cento. La rilevazione è stata condotta dal primo febbraio al 5 marzo dall’agenzia Median Sk. Al terzo posto si colloca Slovacchia progressista con l’11,4 per cento. Libertà e solidarietà (Sas) è quarta con il 9,2 per cento. Tra le formazioni di governo, Gente comune e personalità dipendenti (Olano) si ferma all’8,5 per cento e Siamo una famiglia (Sme Rodina) al 7,4 per cento. Superano la soglia di sbarramento anche il Movimento cristiano-democratico (Kdh) al 6,3 per cento e Republika al 6,1 per cento. (Vap)