Siria: Osservatorio, bombardamenti degli Usa provocano morte di 8 combattenti filoiraniani

- Otto membri di gruppi armati fedeli all’Iran sono rimasti uccisi a seguito degli attacchi lanciati nella notte e nelle prime ore di oggi dalle forze statunitensi a Deir ez-Zor, nella Siria nord-orientale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, con riferimento agli “attacchi di precisione” autorizzati dal segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, "contro strutture usate da gruppi affiliati alle Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (Irgc)”. A detta del Sohr, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, in quanto diversi feriti versano in gravi condizioni. A essere colpiti sono stati, nello specifico, un sito delle Guardie rivoluzionarie iraniane nel deserto di Al Bukamal, a est di Deir ez-Zor, un sito delle milizie alla periferia della città di Al Mayadeen, e un deposito di munizioni nel Centro del grano e nel Centro per lo sviluppo rurale di fronte agli alloggi degli ufficiali nella città di Deir ez-Zor. I gruppi filoiraniani, da parte loro, hanno lanciato missili contro il giacimento di Al Omar, situato nei pressi di una base della coalizione a guida statunitense, aggiunge il Sohr. Ciò avviene dopo che ieri un professionista a contratto delle forze armate statunitensi ha perso la vita e cinque militari Usa sono rimasti feriti a seguito di un attacco sferrato da un drone di sospetta origine iraniana contro una base della coalizione impegnata nella lotta allo Stato islamico (Is) vicino ad Hasakah, nella Siria nord-orientale.(Res)