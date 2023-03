Pa: Zangrillo, 150 mila assunzioni all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è cruciale per il rilancio della pubblica amministrazione. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Corriere della Sera" illustra i dossier sui quali sta lavorando, da un lato per attirare nella Pa le professionalità giuste e dall'altro per investire sulla formazione degli attuali dipendenti, grazie alla piattaforma Syllabus che debutta oggi. Il tutto finalizzato, tra l'altro, a vincere la sfida del Pnrr. La Pa, in particolare negli enti locali non riesce a trovare i profili necessari al Pnrr: "A livello centrale - racconta il ministro - abbiamo inserito 500 tecnici ed esperti. E a livello decentrato abbiamo dotato i piccoli comuni dei fondi per assumere tecnici. Ma è vero, stiamo incontrando difficoltà, come del resto succede nel settore privato. Le persone oggi sono molto più attente a valutare le condizioni offerte e le opportunità di crescita professionale". La Pa offre solo contratti a termine "per il personale assunto per il Pnrr, fino al 2026, come stabilito dalla disciplina Ue dello stesso Piano. Ma abbiamo previsto la stabilizzazione dei 500 profili nei ministeri dopo 15 mesi di servizio e stabilito che gli enti locali, nel bandire i loro concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, possono riservare fino al 40 per cento dei posti ai tecnici assunti a termine per il Pnrr". (segue) (Res)