Pa: Zangrillo, 150 mila assunzioni all'anno (2)

- Non basta ma secondo Zangrillo bisogna partire dal fatto che "veniamo da un decennio di blocco del turn over che ha ridotto il personale da 3,5 a 3,2 milioni, facendo salire l'età media dei dipendenti a 50 anni. Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 sono entrate nella Pa 170mila persone, di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l'organico. Anche quest'anno e fino al 2026 abbiamo in programma una media di 150mila assunzioni l'anno. Si tratta di contratti a tempo indeterminato. E dal primo gennaio 2023 abbiamo introdotto il portale InPa". Si tratta della "piattaforma digitale attraverso la quale deve passare tutto il processo di selezione e assunzione del personale. Per ora è applicato a tutte le amministrazioni centrali, dal primo giugno verrà esteso al resto. Significa che tutto il processo, dalla pubblicazione del bando alla proclamazione dei vincitori, avverrà on line. E poi anche dallo smartphone, con una App che svilupperemo in accordo con la Federico II di Napoli. Detto questo, resta il fatto che dobbiamo rendere sempre più attraente la Pa". "Cominciamo col superare una narrativa che dipinge la Pa come incapace e non competitiva - osserva infine il ministro - Io vengo dal mondo dell'impresa privata e posso assicurare che le retribuzioni d'ingresso sono assolutamente competitive e che la Pa è piena di figure con una altissima preparazione. La dirigenza deve essere capace di organizzare e valorizzare il capitale umano", ha concluso Zangrillo. (Res)